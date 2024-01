Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: réalise la transformation numérique de BGC en Irak information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - BT et Basrah Gas Company (BGC) ont annoncé un nouvel accord pour connecter en toute sécurité les opérations de l'entreprise en Irak et l'aider à accélérer sa transformation numérique.



Le nouveau réseau fournira une connectivité sécurisée et fiable sur plusieurs sites de BGC (champs de gaz, usines de traitement et bureaux). Il fournira également une connectivité améliorée à la livraison d'applications basées sur le cloud telles que Microsoft 365 et SAP.



Andrew Wiper, directeur général de BGC, a déclaré : ' Le fondement de nos opérations repose sur une connectivité robuste et efficace, et ce contrat renforce notre engagement en faveur de l'efficacité et de la sécurité.'



Eyad Shihabi, directeur général, Global Industries and Government, Business, BT, a déclaré : ' Ce partenariat représente un nouveau chapitre de cette relation en fournissant les normes élevées de qualité et de fiabilité des services directement à BGC en Irak'.





