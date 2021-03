Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : prolonge son partenariat avec Syngenta Cercle Finance • 16/03/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui la prolongation de son accord stratégique à long terme avec Syngenta, l'une des principales sociétés de technologie agricole au monde. Dans le cadre de l'accord stratégique étendu, BT développera des services de mise en réseau et de collaboration sécurisés, tout en visant à créer des opportunités supplémentaires d'innovation conjointe entre les deux partenaires. 'BT aidera Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds à devenir un leader du marché avec une science de classe mondiale et des solutions de culture innovantes qui aident les agriculteurs à cultiver durablement, en faisant plus avec moins', indique l'entreprise britannique.

Valeurs associées BT GROUP LSE +0.72%