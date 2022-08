Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: présente une 'avancée majeure' dans la 5G avec Nokia information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 14:51









(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui être devenu le premier opérateur en Europe à regrouper quatre canaux radio à bandes basse et moyenne (2,1GHz, 2,6GHz, 3,4GHz, 3,6GHz) dans un réseau 5G direct autonome (SA), en utilisant la technologie de réseau d'accès radio 5G de Nokia dans le spectre du réseau en direct d'EE.



BT précise que cette agrégation sur un réseau autonome constitue une avancée majeure dans l'évolution de l'infrastructure 5G, combinant efficacement plusieurs bandes de transmission en une seule connexion.



Chaque nouveau canal permet ainsi d'augmenter la capacité et la vitesse directement sur les appareils des clients.







