Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: prépare la migration des clients vers le numérique information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - BT Group annonce une révision de son calendrier pour transférer tous les clients du réseau téléphonique analogique vers des lignes fixes numériques, en mettant en place des mesures pour protéger les clients vulnérables.



La division Consommateurs a repris la migration des clients inactifs avec une connexion haut débit vers le service Digital Voice, après une pause pour adopter une charte gouvernementale de protection.



Tous les clients seront invités à passer à la fibre optique d'ici fin 2026. BT Business encourage ses clients à se préparer à ce changement.



L'objectif est que tous les clients migrent vers le numérique d'ici fin janvier 2027.





Valeurs associées BT GROUP LSE -0.41%