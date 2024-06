Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: partenariat stratégique avec ServiceNow information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - BT Group et ServiceNow ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer les expériences des clients et des employés.



Cet accord pluriannuel étendra les capacités de gestion des services de ServiceNow à toutes les unités de BT Group, visant à générer des économies et améliorer l'efficacité.



BT utilisera ServiceNow Service Bridge pour une connexion automatisée avec ses clients et testera Now Assist for Telecom Service Management (TSM) pour intégrer l'IA générative dans ses équipes.



Hena Jalil, Directrice Générale chez BT Group, a souligné que cette approche basée sur une plateforme et enrichie par l'IA 'transformera l'expérience client'.





