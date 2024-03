Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: partenariat élargi avec le californien Zscaler information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - BT annonce un partenariat élargi avec Zscaler, une société californienne de sécurité cloud, ce qui positionnera BT comme le premier fournisseur de services mondial à proposer une suite complète de services basés sur la plate-forme de sécurité cloud Zero Trust Exchange utilisant l'IA de Zscaler.



BT pourra ainsi proposer à ses clients 'une gamme de nouvelles solutions qui réduiront la complexité des infrastructures informatiques tout en réduisant leur surface de cyberattaque, permettant ainsi aux entreprises de devenir plus agiles, efficaces, résilientes et sécurisées'.



' Avec les innovations numériques qui changent constamment la façon dont les entreprises fonctionnent, le paysage des menaces continue de s'étendre. Nous sommes ravis d'étendre notre relation commerciale et d'enrichir notre offre de services gérés avec Zscaler', a commenté Tris Morgan, directeur général de la sécurité chez BT.





