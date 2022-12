BT: partenariat avec Tata Consultancy Services information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - BT Group annonce aujourd'hui un nouveau partenariat entre son unité numérique (Digit Unit) et Tata Consultancy Services (TCS), une société du groupe indien Tata qui s'est spécialisée dans l'organisation, le conseil et les services informatiques et qui accompagne notamment les grandes entreprises mondiales dans leurs parcours de transformation.



L'accord vise ainsi à simplifier et à restructurer les relations entre la Digit Unit et ses fournisseurs existants afin de générer une économie annualisée de 65 millions de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2025, économie qui devrait même atteindre 145 M£/an d'ici 2027, assure BT.



L'un des principaux objectifs du programme est de renforcer la capacité de la Digital Unit et de se concentrer sur la construction plus rapide de sa nouvelle architecture technologique stratégique, soutenant la croissance du groupe.



En plus des spécificités de l'accord, BT Group et TCS ont convenu de travailler ensemble pour développer des propositions communes de mise sur le marché dans les mois à venir.