BT: partenariat avec Ericsson autour des réseaux privés 5G

(CercleFinance.com) - BT annonce un partenariat évalué à plusieurs millions de livres sterling avec Ericsson portant sur la fourniture de réseaux privés 5G commerciaux au marché britannique - soit le premier accord de ce type dans le pays.



Ce contrat pluriannuel permettra à BT de vendre ses technologies de réseau mobile de dernière génération aux entreprises et organisations dans des secteurs comme la fabrication, la défense, l'éducation, la vente au détail, la santé, le transport et la logistique.



L'accord intervient également juste après que BT a annoncé un investissement d'environ 100 M£ au cours des trois prochaines années dans son unité 'Division X' afin d'accélérer le développement de solutions client intégrant des technologies émergentes telles que la 5G, l'IoT, le Edge Compute, le Cloud et l'IA.





