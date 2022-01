Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: partenariat autour du cloud avec Rackspace Technology information fournie par Cercle Finance • 19/01/2022 à 15:57









(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui un partenariat avec Rackspace Technology, l'une des principales sociétés de solutions technologiques multi-cloud de bout en bout.



BT souhaite en effet transformer les services cloud de ses clients multi-nationaux. L'accord prévoit que les services de cloud hybride de BT seront désormais basés sur les solutions de pointe de Rackspace Technology.



Les clients bénéficieront de l'intégration de l'expertise de Rackspace Technology en matière de gestion du cloud et d'outils d'automatisation, d'analyse et d'intelligence artificielle avec les capacités de réseau et de sécurité de pointe de BT.



Les entreprises se sont également engagées à étendre leur partenariat à l'avenir pour créer de nouvelles offres cloud communes pour leurs clients.







