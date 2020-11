Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : partenaire du premier essai sur la sécurité quantique Cercle Finance • 17/11/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - BT sera l'un des nombreux partenaires engagés dans le premier essai mondial portant sur la sécurité quantique des communications, notamment pour la 5G et les voitures connectées. Cet essai, baptisé AIRQKD, va mobiliser l'expertise mondiale de BT dans la création de réseaux à sécurité quantique mais aussi d'autres techniques de sécurité quantique développées par des start-up britanniques comme Nu Quantum, Angoka ou Duality. L'essai va s'étirer sur une période de trois ans et sera financé à hauteur de 7,7 millions de livres sterling par le Quantum Technologies Challenge, dirigé par UK Research and Innovation. L'objectif est de combiner diverses technologies quantiques afin de 'créer la liaison de communication fixe-mobile la plus sécurisée au monde. Les voitures connectées ne sont que l'une des gammes d'applications possibles qui bénéficieront à l'avenir d'une telle connectivité ultra-sécurisée', assure le professeur Andrew Lord, responsable de la recherche sur les réseaux optiques chez BT.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.61%