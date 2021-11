Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : ouvre son nouveau siège social mondial à Londres information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 12:01









(CercleFinance.com) - BT annonce avoir ouvert son nouveau siège mondial à Aldgate, à Londres, dans le cadre du programme de transformation en cours des locaux de l'entreprise à travers le Royaume-Uni. Le bâtiment, connu sous le nom de One Braham, a maintenant ouvert ses portes, abritant 3500 salariés. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Better Workplace qui doit s'achever en 2024 et qui verra BT rationaliser des centaines de ses bureaux à travers le Royaume-Uni et établir un ensemble d'espaces de travail de haute technologie et adaptés. Le nouveau siège social, les hubs régionaux de soutien, les centres de contact rénovés et les bâtiments spécialisés devraient aider BT à réaliser ses ambitions en matière de durabilité, d'innovation, de développement de produits et d'excellence du service client, assure l'entreprise.

Valeurs associées BT GROUP LSE -2.78%