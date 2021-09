Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : ouverture des nouveaux locaux à Birchwood (Angleterre) information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui l'ouverture de ses nouveaux bureaux dans le quartier de Warrington, à Birchwood (Angleterre), après un investissement de plusieurs millions de livres sterling dans le bâtiment. Ce nouveau site futuriste s'étirant sur deux étages abrite 750 postes de travail et compte de nouvelles installations de café et de restaurant, des espaces de travail flexibles, des zones de collaboration ainsi que des zones de détente. Le bâtiment à la pointe de la technologie est l'un des premiers bureaux ' new look ' de BT à ouvrir au Royaume-Uni dans le cadre de son ' Better Workplace Program ' - soit le plus vaste programme d'amélioration et de consolidation du lieu de travail de ce type jamais entrepris dans le pays.

