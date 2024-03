Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: ouverture d'un nouveau siège à Cardiff information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - BT Group annonce l'ouverture d'un nouveau hub pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes à Cardiff, nouveau siège gallois du groupe.



Cette décision est le fruit d'un investissement de plusieurs millions de livres sterling de la part de BT Group dans la ville et assure une nouvelle présence significative à l'entreprise dans la capitale galloise.



Le nouvel espace de travail et centre de contact - situé dans le développement Capital Quarter du centre-ville - deviendra une plaque tournante pour les collègues de tout le groupe BT, notamment EE, BT Business et Openreach.



Les équipes ont emménagé dans le nouvel espace de travail depuis d'autres bâtiments du groupe BT de la ville et de la région au sens large, souligne BT.







Valeurs associées BT GROUP LSE -0.48%