BT : ouverture d'un centre de recherche en robotique

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui l'ouverture d'un centre de recherche en robotique de plus de 450 m² au sein de ses BT Labs, dans le Suffolk, une opération qui vise à placer le Royaume-Uni à l'avant-garde de la robotique dédiée aux télécommunications et au génie civil. 'L'installation jouera un rôle clé dans le développement de solutions robotiques innovantes pour accélérer le déploiement d'infrastructures essentielles, en collaboration avec le secteur universitaire et d'autres services publics', souligne BT. La société évoque notamment de nouvelles techniques 'très prometteuses' de déplacement et d'excavation robotisées inspirées du creusement et de l'enfouissement des animaux (mammifères et insectes). Le site s'appuiera sur plusieurs bancs d'essais qui permettront aux équipes de recherche de tester leurs innovations, reproduisant environnement souterrain (pour la pose de conduits et de fibre par ex.), environnement dans les conduits (pour des scénarios d'effondrement de conduits) ou environnement aérien (pour tester des robots capables de soulever des outils en haut d'un poteau).

