BT: obtient un financement pour la R&D dans les drones information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - BT annonce que le consortium qu'il dirige, composé de Associated British Ports (ABP), Kier Highways, Connected Places Catapult, RoboK et Herotech8, a remporté un financement pour un projet de R&D de drones et d'applications d'intelligence artificielle via l'agence de recherche UK Research and Innovation (UKRI) pour aider à réaliser une vision ambitieuse pour la future économie britannique des drones.



Baptisé 'Intelligent Drones for Port and Highways Technology' (InDePTH), ce projet fait partie du programme 'Future Flight Challenge Phase 3'.



Les partenaires du consortium vont travailler à construire et tester l'utilisation de drones pour effectuer des opérations automatiques de surveillance et de contrôle des infrastructures nationales critiques telles que les autoroutes et les ports.



L'ambition du projet est de créer des solutions efficaces, à faible émission de carbone et rentables pour la gestion des infrastructures avec des systèmes aériens sans pilote (UAS).