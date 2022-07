Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: obtient les droits des coupes d'Europe de l'UEFA information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - BT annonce avoir obtenu les droits pour la majorité des matches de l'UEFA Champions League, ainsi que pour l'ensemble de l'UEFA Europa League et de l'UEFA Europa Conference League, pour trois saisons supplémentaires (jusqu'en 2027).



BT Sport diffusera le nouveau format des trois compétitions européennes à partir de 2024, avec 12 équipes de plus et l'introduction d'un tour supplémentaire 'à élimination directe'.



La saison dernière, l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League et l'UEFA Europa Conference League ont connu un énorme succès sur BT Sport, avec une augmentation de 37 % des heures d'écoute de l'UEFA Champions League.



Le coût des droits attribués à BT Sport s'élève à environ 305 millions de livres par an. BT prévoit de verser un acompte d'environ 61 millions de livres sterling en juillet 2022.







