BT : nouveaux objectifs de réduction des émissions carbonées

(CercleFinance.com) - BT Group a annoncé aujourd'hui son intention de réduire ses émissions de carbone plus tôt que prévu, en avançant son objectif de zéro net de 2045 à 2030 pour ses propres émissions opérationnelles et à 2040 pour sa chaîne d'approvisionnement et les émissions de ses clients. L'entreprise s'est ainsi engagée à réduire l'intensité des émissions de son activité de 87% d'ici fin mars 2031 et s'est fixé des objectifs en ligne avec l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris COP21. BT assure avoir réduit l'intensité des émissions de carbone de ses opérations de 57% depuis 2916 et ses émissions de la chaîne d'approvisionnement de 19% sur la même période. 'BT s'est engagé à agir pour le climat et l'annonce d'aujourd'hui nous permettra non seulement de tenir nos engagements publics à ce jour, mais de les dépasser', a commenté Andy Wales, Chief Digital Impact & Sustainability Officer chez BT Group.

Valeurs associées BT GROUP LSE -0.91%