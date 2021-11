BT : le site d'Aintree fermé après la détection d'amiante

(CercleFinance.com) - BT annonce avoir pris connaissance récemment de la présente de matériaux contenant de l'amiante trouvés 'dans un état suspect' au sein de son centre d'ingénierie technique d'Aintree dans la région du Merseyside (Angleterre).

Par mesure de précaution, le site a été fermé le 29 octobre 2021 et une enquête plus approfondie a été diligentée, avant d'évaluer le risque et de mettre en place une réponse appropriée.

BT assure avoir informé le Health and Safety Executive -soit l'autorité britannique chargée de la santé et de la sécurité au travail- et prend 'toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des salariés et clients.'