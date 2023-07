Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BT: le haut débit désormais disponible sur l'île Lundy information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 14:34

(CercleFinance.com) - BT et OneWeb, en partenariat avec le gouvernement britannique, annoncent désormais fournir une connectivité Internet à haut débit et à faible latence à Lundy Island, une île britannique située en mer Celtique, lui fournissant ainsi pour la première fois ' une connectivité fiable ', selon BT.



Pour BT, l'île Lundy, située à 19 km des côtes, constitue un premier exemple concret de la façon dont le partenariat stratégique avec OneWeb peut offrir des avantages révolutionnaires aux sites distants, au Royaume-Uni et au-delà.



La connectivité est assurée par l'installation d'un terminal Intellian à double parabole installé sur l'île.



'Ce petit système d'antenne satellite extérieur se connecte à la constellation OneWeb de plus de 630 satellites orbitant à une distance de seulement 1 200 km, permettant un débit élevé et de faibles latences même dans les endroits les plus éloignés', précise BT.