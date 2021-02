Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : le chiffre d'affaires trimestriel gagne 5% Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - BT Group a enregistré un chiffre d'affaires de 5,47 milliards de livres sterling au titre du 3e trimestre de son exercice, en recul de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. L'EBITDA ajusté recule également de 5%, à 1,88 milliard de livres sterling. 'Nous avons livré des résultats conformes à nos attentes pour le troisième trimestre et restons sur la bonne voie pour atteindre nos perspectives 2020/21 malgré des restrictions liées au Covid-19 encore plus importantes que prévu', a réagi Philip Jansen, directeur général. Pour l'exercice suivant (2022/2023), le groupe BT vise un EBITDA 'd'au moins 7,9 milliards de livres sterling'.

Valeurs associées BT GROUP LSE -0.62%