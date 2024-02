Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT: lancement du réseau NB-IoT au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau réseau NB-IoT de plusieurs millions d'euros, qui devrait ouvrir la voie à davantage de villes et d'industries intelligentes au Royaume-Uni, le réseau couvrant 97 % de la population britannique. Il s'appuie sur le réseau mobile primé EE.



BT précise que le réseau NB-IoT est à basse consommation et qu'il permet de connecter les appareils de manière sécurisée et fiable pour automatiser de nombreux processus qui nécessitent actuellement une surveillance manuelle ou une implication directe.



'Le nouveau réseau NB-IoT de BT permettra de connecter des actifs à faible demande de données, tels que l'éclairage public ou les capteurs d'eau souterraine, sur un réseau intelligent. Cela garantira non seulement une longue durée de vie de la batterie, mais pourra également améliorer l'efficacité et réduire les coûts (en détectant automatiquement les fuites dans les infrastructures d'eau, par exemple)', conclut la firme britannique.





