BT: lance une carte SIM pour la connexion des drones

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui le lancement de la première 'SIM Drone' au Royaume-Uni visant à libérer le véritable potentiel des opérations de drones au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLO) à travers le Royaume-Uni.



Conçu pour fonctionner en altitude grâce au réseau EE, Drone SIM offre des forfaits de données illimités et une connectivité continue dans le ciel.



Drone SIM est conçu pour supporter les vibrations, les températures et l'humidité extrêmes, permettant ainsi une utilisation du drone en toutes saisons.



Les clients professionnels de BT seront les premiers à bénéficier du Drone SIM, qui a le potentiel de transformer les secteurs, de la livraison urgente de fournitures médicales à la surveillance des infrastructures et au transport de marchandises.





