BT : lance un programme d'aide aux petites entreprises

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de mentorat visant à soutenir les petites entreprises pendant la pandémie, en partenariat avec Digital Boost, une plate-forme gratuite à but non lucratif qui mettra en relation des experts du numérique et des dirigeants de petites entreprises. Dans le cadre du son programme de soutien aux petites entreprises lancé l'été dernier, BT s'est en effet engagé à offrir des séances de coaching individuelles gratuites à au moins 1 000 petites entreprises. L'idée est de leur proposer des solutions leur permettant de mieux se positionner pendant et au-delà de la pandémie, notamment en augmentant leur connectivité, les flux de trésorerie et en insufflant la confiance dont de nombreuses entreprises disent manquer en raison des restrictions actuelles. BT indique que le programme à vocation à s'élargir au-delà de 1000 petites entreprises au cours des prochains mois.

