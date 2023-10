Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: lance son nouveau réseau international, 'Global Fabric' information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un tout nouveau réseau international qui permettra aux clients professionnels de connecter les multiples cloud que les entreprises utilisent pour leurs applications et données avec les utilisateurs, tels que les clients et les employés, et leur permettra de profiter de la nouvelle vague d'automatisation numérique et d'IA.



Nommé 'Global Fabric', ce réseau représente un changement générationnel technologique, basé sur un modèle technique et commercial de réseau en tant que service (NaaS), selon BT.



'Comme le cloud lui-même, il est conçu pour être flexible, évolutif et résilient, tant en termes de qualité de connectivité que de commodité du paiement à l'utilisation. En combinant la puissance du cloud et des réseaux, les clients peuvent optimiser les performances des applications, l'expérience utilisateur et les coûts', précise l'opérateur.





