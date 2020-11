Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : la plateforme Bango sélectionnée pour le projet BritBox Cercle Finance • 04/11/2020 à 12:14









(CercleFinance.com) - La fintech britannique Bango a annoncé mercredi avoir été sélectionnée par BT dans le cadre d'un projet portant sur les services d'abonnement groupés de l'opérateur télécoms. Dans un communiqué, Bango explique que BT a retenu sa plateforme de paiement comme point d'intégration clé pour la fourniture de produits et de services de divertissement tiers à ses abonnés. Un premier lancement s'articulera autour de BritBox, le service d'abonnement vidéo numérique mis au point par la BBC et ITV, explique Bango. L'idée est de permettre aux clients éligibles de sélectionner un abonnement gratuit de six mois, période après laquelle les clients de BT pourront continuer à profiter de BritBox en ajoutant l'abonnement à leur offre.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.27%