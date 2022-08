Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: l'examen du dossier Altice classé sans suite information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - BT Group a annoncé mardi que l'examen lancé par le Ministère britannique du commerce et de l'industrie au sujet de la montée d'Altice à son capital avait finalement été classé sans suite.



Au mois de mai, l'opérateur avait reçu une notification de la part du gouvernement britannique l'informant de son intention de se pencher sur l'accroissement de la participation d'Altice UK.



Londres avait alors invoqué une disposition du 'National Security and Investment Act' de 2021, une législation permettant un 'filtrage' des investissements dans des secteurs jugés stratégiques comme l'énergie, la défense, l'IA ou les télécommunications.



Lorsqu'Altice UK avait annoncé, en décembre dernier, avoir porté ses parts au sein de BT de 12,1% à 18% du capital, le groupe de Patrick Drahi avait également assuré qu'il n'envisageait pas de déposer une offre de rachat sur BT.





