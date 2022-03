Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: investit dans des nouveaux locaux à Cardiff information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - BT Group annonce investir dans de nouveaux locaux ultramodernes au centre de Cardiff pouvant accueillir jusqu'à 900 salariés.



Ce déménagement représente un investissement de plusieurs millions de livres pour BT mais permettra d'assurer 'une nouvelle présence significative de l'entreprise dans la capitale galloise'.



Les locaux seront situés dans le nouveau quartier en développement dans le centre ville et les employés de BT devraient y emménager avant la fin de l'année, indique la société.



Ce projet s'inscrit dans la cadre du programme 'Better Workplace Program' mis en place par BT, la société étant convaincue que 'des environnements de travail inspirants, combinés à une approche flexible du travail à domicile, joueront un rôle essentiel à l'avenir.'





