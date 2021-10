BT Immo Group noue une une joint-venture avec Brookfield dans l'immobilier logistique

Castignac entend également accentuer l'impact des centres logistiques sur le " dernier kilomètre ". Cela se concrétise dans les territoires par des projets immobiliers tertiaires innovants (et que les collectivités territoriales remarquent), comme un Smart Stadium, c'est-à-dire, un entrepôt du dernier kilomètre sous les terrains des stades de foot.

La joint-venture dispose d'un budget d'1 milliard d'euros et cela, dans la perspective d'accentuer le profond maillage territorial et les technologies employées par les deux groupes. Il s'agit d'une fusée à trois étages : des Hub XXL, des entrepôts logistiques, des Hub du dernier kilomètre (dans les 3 à 5 prochaines années).

(AOF) - BT Immo Group, issu du family office Taïeb Benchetrit et réalisateur d'e-Valley, le site européen de l’immobilier logistique, a signé une joint-venture de 600 millions d'euros avec le groupe canadien Brookfield, leader de la gestion d'actifs alternatifs (propriétés, énergie renouvelables, infrastructures et entreprises privées). Cette joint-venture baptisée Castignac sera tournée vers l'avenir de l'immobilier logistique. Elle prévoit en effet d'ouvrir des centres logistiques en développant des lieux stratégiques (Amiens, Marseille, Roissy, …).

