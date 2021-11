BT : hausse du BPA ajusté de 6% et retour des dividendes

(CercleFinance.com) - BT présente aujourd'hui ses résultats au titre de la période de six mois s'étant achevée le 30 septembre. La compagnie britannique présente un chiffre d'affaires ajusté de 10,3 Mds£, en recul de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.

En revanche, l'EBITDA ajusté progresse de 1%, à 3,74 Mds£, et le BPA ajusté ressort à 10,2p, contre 9,6p un an plus tôt (soit une hausse de 6%).

Pour Philip Jansen, directeur général, 'ces résultats démontrent une accélération du rythme de la transformation de BT'. Le responsable met en avant la modernisation de l'entreprise, la connectivité de nouvelle génération ou encore la réduction des coûts.

Dans ce contexte, BT annonce rétablir le dividende, avec le versement d'un acompte sur dividende de 2,31p par action.