BT: hausse de 7% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires de 20.8 Mds£ au titre du 1er trimestre 2022, en recul de 2% par rapport au 1er trimestre 2021.

L'EBITDA ajusté progresse dans le même temps de 2% pour ressortir à 7.5 Mds£.



Le bénéfice après impôts recule quant à lui de 13%, pour s'établir à 1.2 Md£, ce qui représente un BPA de 12.9 pence, également en recul de 13%.

En données ajustées, le BPA ressort néanmoins à 20.3p, en hausse de 7%.



Pour l'exercice 2022, BT anticipe un recul de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2% et un EBITDA ajusté compris entre 7.5 et 7.7 Mds£ et de plus de 7.9 Mds£ en 2023.



'Notre modernisation se poursuit à un rythme soutenu et nous étendons notre objectif d'économies de 2 milliards de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2024 à 2,5 milliards de livres sterling d'ici la fin de l'exercice 2025', souligne Philip Jansen, directeur général.







