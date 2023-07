Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT: hausse de 4% du CA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires ajusté de 5164 M£ au titre du 1er trimestre de son exercice fiscal (soit avril-mai-juin), en hausse de 4% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment tirée par le segment Consumer (+3%), Business (+3%) ou encore Openreach (+8%).



L'EBITDA ajusté ressort à 2033 M£, en progression de 5%.



Le bénéfice avant impôt s'établit à 536 M£, en hausse de 11%.



Dans ce contexte, BT confirme ses guidances pour l'exercice 2024.



'Nous continuons à conduire la transformation au sein du groupe, et bien qu'il reste beaucoup à faire, il est clair que notre stratégie fonctionne et que BT Group est prêt pour le succès', a commenté Philip Jansen, directeur général.





