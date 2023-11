Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT Group: s'associe à Digital Realty et lance Global Fabric information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 12:53









(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui le déploiement de son réseau en tant que service (NaaS) transformationnel Global Fabric, dans les installations stratégiques neutres pour les opérateurs (CNF) de Digital Realty à travers le monde, soit une présence couvrant les principaux emplacements cloud du monde.



Ce réseau est conçu pour être 'flexible, évolutif et résilient, et offrir un contrôle quasi instantané avec un choix de connectivité sur une base de paiement à l'utilisation', souligne BT.



Selon le communiqué de la société, Global Fabric permettra aux clients de libérer toute la valeur de leurs données en permettant aux employés d'y accéder plus facilement, de manière sécurisée et conforme, dans l'ensemble de l'entreprise.



Digital Realty exploite plus de 300 CNF sur six continents, dans plus de 25 pays et plus de 50 métropoles.







