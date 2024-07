Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT Group: recul de 2% du CA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - BT Group publie un chiffre d'affaires ajusté de 5,05 Mds£ au titre du 1er trimestre comptable de son exercice 2024 (soit avril- mai-juin 24), en recul de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a progressé de 1%, à 2 Mds£.



'Nous avons réalisé un bon début d'année, avec une excellente croissance de la construction et des connexions de fibre optique, ainsi qu'une augmentation de l'EBITDA', souligne Allison Kirkby, le directeur exécutif de BT Group.



'Nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos perspectives financières pour cette année avec un cash flow d'environ 2,0 milliards de livres sterling en 2027 puis 3,0 milliards de livres sterling d'ici la fin de la décennie.'





