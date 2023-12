Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT Group: présente une nouvelle technologie de diffusion information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - BT Group annonce avoir dévoilé 'une nouvelle technologie pionnière' constituant 'un moyen plus fiable, axé sur la qualité et durable de diffuser du contenu en direct sur Internet'.



Baptisée MAUD (Multicast-Assisted Unicast Delivery), cette technologie vise à améliorer l'expérience des téléspectateurs et à accroître l'efficacité du parcours complexe qu'emprunte le contenu pour les atteindre.



Les principaux diffuseurs, dont la BBC, seront impliqués dans l'évaluation et éventuellement dans les essais de la technologie pour prendre en charge une gamme de contenus en direct.



Contrairement à la diffusion traditionnelle 'unicast', où chaque téléspectateur regarde l'action via un flux Internet personnel et dédié, la technologie MAUD utilise la 'multidiffusion' pour regrouper ces flux uniques en un seul flux partagé, le dirigeant vers ceux qui souhaitent regarder l'action.







