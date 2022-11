Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT Group: lourdement sanctionné après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 11:06









(CercleFinance.com) - BT Group lâche 7% à Londres, après la publication par l'opérateur télécoms de ses résultats au titre de son premier semestre 2022-23, marqués par un profit imposable en retrait de 18% à 0,8 milliard de livres sterling, et un EBITDA ajusté accru de 3% à 3,9 milliards.



Le groupe britannique explique que l'inflation de ses coûts, notamment pour l'énergie, a contrebalancé en partie une croissance de 1% de ses revenus à 10,4 milliards de livres, tirée par ses activités grand public et par Openreach.



'Compte tenu de l'environnement inflationniste actuel, nous devons prendre des mesures supplémentaires sur nos coûts', prévient le CEO Philip Jansen, qui relève donc son objectif d'économies de 2,5 à trois milliards de livres d'ici la fin de l'exercice 2024-25.





Valeurs associées BT GROUP LSE -7.57%