BT Group : Londres lance une enquête après la montée au capital de Patrick Drahi

(AOF) - BT Group a indiqué que le gouvernement britannique allait lancer une enquête sur les implications en matière de sécurité nationale de la montée de Patrick Drahi au capital de l'opérateur britannique. Le groupe BT a précisé qu'il coopérera pleinement à cet examen.

Altice UK a porté en décembre dernier sa participation dans l'opérateur britannique de 12,1% à 18%, devenant ainsi son premier actionnaire. A cette occasion, le gouvernement britannique avait réagi. "Nous suivons la situation de près", a déclaré un porte-parole. "Le gouvernement s'est engagé à niveler le pays par le biais de l'infrastructure numérique, et n'hésitera pas à agir si nécessaire pour protéger notre infrastructure nationale critique de télécommunications."

L'investissement initial d'Altice UK, créée spécifiquement pour mener à bien cette acquisition, avait été fait dans le but de soutenir BT dans le développement de son réseau de fibre optique. L'opérateur historique au Royaume-Uni s'est en effet lancé dans un vaste plan de 15 milliards de livres qui doit lui permettre de relier 25 millions de foyers à la fibre, contre 20 millions visés précédemment. Il avait par ailleurs déclaré envisager le financement des 5 millions supplémentaires par le biais d'une coentreprise avec des partenaires externes.

