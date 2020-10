BT Group : la 5G bientôt disponible dans le port de Belfast

(CercleFinance.com) - BT et Belfast Harbour ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un partenariat historique dans le but de construire un écosystème 5G à la pointe de la technologie au sein du port de Belfast, dans l'idée de créer un ' port intelligent '.

BT construira et gérera ce réseau privé 5G spécifiquement conçu pour atteindre les plus hauts niveaux de connectivité mobile dans les principales zones opérationnelles du port.

Chaque année, plus de 1,75 million de personnes et plus d'un demi-million de véhicules de fret arrivent et partent du port, tandis que 24 millions de tonnes de marchandises sont gérées et transportées par des ferries, des porte-conteneurs et des navires de marchandises diverses.

Hautement sécurisé et évolutif, le réseau améliorera la sûreté, la sécurité et la durabilité du port de Belfast et sera mis en place début 2021.