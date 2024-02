Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT Group: hausse de 3% du CA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - BT Group publie un chiffre d'affaires ajusté de 5,34 Mds£ au titre du 3e trimestre de son exercice 2023 (soit oct-nov-dec), en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a progressé de 1%, à 2 Mds£.



Allison Kirkby, le directeur exécutif de BT Group, indique que le groupe est 'sur la bonne voie pour atteindre [ses] objectifs financiers de l'année' et que BT jette 'les bases d'une croissance future qui profitera aux clients, aux investisseurs ainsi qu'au Royaume-Uni'.





