BT Group: fusion des unités Global et Enterprise

(CercleFinance.com) - BT Group annonce son intention de regrouper ses unités Global et Enterprise en une seule unité B2B combinée, BT Business, qui 'améliorera la valeur pour tous les clients B2B, renforcera la position concurrentielle et créera des synergies importantes'.



Elle constituera une activité de télécommunications et de technologie axée sur le B2B qui, au cours de l'exercice 2021-22, a généré un chiffre d'affaires pro forma d'environ 8,5 milliards de livres sterling et un EBITDA de plus de deux milliards.



BT Business sera dirigé à partir du 1er janvier 2023 par Bas Burger, l'actuel responsable de l'unité Global, tandis que celui de BT Enterprise, Rob Shuter, l'aidera dans l'intégration au cours des prochains mois avant de quitter l'opérateur télécoms britannique.





Valeurs associées BT GROUP LSE -0.39%