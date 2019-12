Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT Group : en repli, un analyste passe à la vente Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:21









(CercleFinance.com) - Les actions de BT Group sont en repli de près de 1% à la Bourse de Londres alors qu'UBS a baissé sa recommandation sur le groupe britannique de télécommunications. Cet abaissement d'opinion est lié à l'augmentation des risques concurrentiels et politiques indique UBS. Les analystes d'UBS sont passés à 'vendre' sur la valeur au lieu de 'neutre' mais ont maintenu leur objectif de cours à 165 pence.

Valeurs associées BT GROUP LSE +0.22%