BT Group : en recul avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - BT Group lâche 3% à Londres, sur fond de propos d'UBS qui réaffirme son conseil 'vente' et abaisse son objectif de cours de 111 à 102 pence sur l'action de l'opérateur télécoms, action dont le broker juge la revalorisation récente 'exagérée'. 'Les récentes modifications fiscales ont un effet négatif en termes nets et la cession ou le changement de stratégie d'Openreach est peu probable à court terme', estime UBS, qui explique réduire son objectif de cours en raison des changements fiscaux.

Valeurs associées BT GROUP LSE -3.04%