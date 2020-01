Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT Group : en berne après ses résultats à neuf mois Cercle Finance • 30/01/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - BT Group s'affaisse de 4% à Londres, après la publication d'un EBITDA ajusté en baisse de 3% à 5,9 milliards de livres sterling au titre des neuf premiers mois de son exercice 2019-20, pour des revenus ajustés en repli de 2% à 17,2 milliards. L'opérateur télécoms britannique explique que ses revenus ajustés ont été pénalisés 'principalement par les vents contraires en cours provenant de la régulation, de la concurrence et des déclins de produits historiques'. Affichant un free cash-flow normalisé à neuf mois en chute de 42% à un milliard de livres, BT Group l'anticipe pour l'exercice en cours dans la moitié basse de sa fourchette cible de 1,9-2,1 milliards, 'pour des raisons de calendrier'.

