BT Group : emménagera à New Bailey à partir de 2023

(CercleFinance.com) - BT Group a annoncé que le quartier de New Bailey, situé à proximité du centre-ville de Manchester, sera bientôt le futur lieu de travail de milliers de salariés du groupe. Alors que de nombreux employés travaillent actuellement à domicile, l'entreprise veut s'assurer qu'ils puissent disposer d'un environnement inspirant à leur retour. Le groupe a d'ailleurs investi plusieurs millions de dollars dans ce projet, estimant qu'un lieu de travail agréable combiné à une approche plus flexible du travail jouera un rôle essentiel à l'avenir. BT a obtenu le bail et prévoit de transférer ses salariés à New Bailey à partir de la fin de 2023.

