BT Group : cessions d'une activité en Espagne

(CercleFinance.com) - BT annonce avoir conclu un accord concernant la vente de ses services de télécommunications gérés en Espagne, y compris son infrastructure de réseau domestique, à la société espagnole de capital-investissement Portobello Capital. L'entreprise espagnole fournit des services de mise en réseau à environ 600 grandes sociétés, dont la plupart des sociétés de l'indice IBEX-35. Cette unité a généré environ 270 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de son exercice 2018/19. Cette décision intervient alors que BT se concentre sur les services de mise en réseau, de cloud et de sécurité de nouvelle génération.

