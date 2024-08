Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BT Group: Bharti Global rachète les parts de Altice UK information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 12:05









(CercleFinance.com) - BT Group note que Bharti Global a conclu un accord pour acquérir 24,5 % du capital social émis de BT Group auprès d'Altice UK.



' Nous accueillons favorablement les investisseurs qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise, et cet investissement de Bharti Global est un témoignage de confiance en l'avenir de BT Group et en notre stratégie', a indiqué Allison Kirkby, Directrice générale.



'BT entretient une longue relation avec Bharti Enterprises, et je suis heureuse qu'ils partagent notre ambition et notre vision pour l'avenir de notre entreprise. Ils ont un solide bilan de succès dans le secteur, et je me réjouis d'une collaboration continue et positive avec eux dans les mois et les années à venir', a-t-elle ajouté.





