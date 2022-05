BT Group: alliance stratégique avec MTN Business en Afrique information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 12:45

(CercleFinance.com) - BT et MTN Business ont annoncé une alliance stratégique qui offrira des services de sécurité et de communication aux clients professionnels à travers l'Afrique.



Dans le cadre de cet accord, les clients MTN Business auront accès à une multitude de solutions, notamment des services de sécurité et de conseil basés sur le cloud, une connectivité gérée et des services vocaux.



La première offre de BT et MTN sera un service de centre d'opérations de sécurité (SOC), qui permettra aux clients de surveiller et d'améliorer constamment leur cybersécurité tout en prévenant, détectant, analysant et répondant aux incidents de cybersécurité.



' Le nouveau service est basé sur le service de gestion des incidents et des événements de sécurité (SIEM) basé sur le cloud de BT, qui combine les technologies de pointe avec l'expérience inégalée de BT dans la sécurisation des principales organisations mondiales ' indique le groupe.