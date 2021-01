BT : facilite la connexion des élèves confinés au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alors que les écoles sont fermées outre-Manche en raison de la pandémie, BT lance 'Lockdown Learning', un programme de soutien destiné à faciliter l'apprentissage en ligne des élèves et leurs échanges avec les enseignants.

'Nous voulons nous assurer que personne ne soit laissé pour compte pendant que l'enseignement en présentiel est suspendu', a indiqué Marc Allera, directeur général de la division Client de BT.

Des données mobiles gratuites et illimitées seront ainsi mises à la disposition des clients EE et BT Mobile, éligibles au programme 'Get Help with Technology' du ministère de l'éducation, au lieu des 20 Go annoncés précédemment.

BT va également offrir des bons gratuits WiFi aux écoles et aux partenaires caritatifs afin qu'ils soient transmis aux parents qui n'ont pas la connectivité suffisante pour accéder aux ressources numériques de l'enseignement à domicile.