BT : étend son soutien à l'enseignement en ligne

(CercleFinance.com) - Alors que les écoles sont toujours fermées outre-manche, l'opérateur britannique BT annonce que les clients EE, BT Mobile et Plusnet Mobile, pourront accéder gratuitement aux cours virtuels de la Oak National Academy d'ici la fin du mois, dans le cadre du programme de soutien 'Lockdown Learning' qu'il a mis en place. La semaine dernière, c'est l'accès gratuit au contenu de BBC Bitesize que BT avait offert à ses clients. Ainsi, 'les familles qui en ont le plus besoin peuvent obtenir de l'aide pour continuer à apprendre, avec des données illimitées, un accès gratuit à nos 5 millions de points d'accès WiFi et maintenant un accès gratuit aux deux ressources éducatives les plus populaires', a commenté Marc Allera, directeur général de la division Consumer de BT Group.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.03%