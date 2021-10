Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BT : essai d'un réseau quantique à Londres, avec Toshiba information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Face à la menace croissante de l'informatique quantique pour la sécurité des réseaux traditionnels, BT annonce un partenariat avec Toshiba afin de construire et tester un réseau quantique qui fournira une gamme de services sécurisés pour les réseaux fibre privés à Londres. Il s'agira ainsi du premier essai commercial au monde d'une infrastructure de réseau quantique, indique BT. Toshiba fournira le matériel de distribution de clés quantiques et le logiciel de gestion de clés. L'objectif initial des deux sociétés sera de fournir des essais aux entreprises clientes qui transportent un trafic sensible (comme des sauvegardes de bases de données) entre les sites, et d'explorer les futures offres potentielles telles que les liens cryptés et les ' clés quantiques en tant que service '.

Valeurs associées BT GROUP LSE -1.01%