BT: en chute après ses résultats annuels

information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - BT Group dévisse de 8% à Londres, après la publication par l'opérateur télécoms historique du Royaume-Uni d'un BPA ajusté en hausse de 8% à 22 pence pour l'exercice 2022-23, mais accompagné d'un dividende stable à 7,7 pence par action.



En données pro forma de la joint-venture sportive, son EBITDA a augmenté de 3% à huit milliards de livres, pour des revenus en hausse de 1% à plus de 20,4 milliards avec une croissance d'Openreach et une contraction de ses autres divisions.



Pour l'exercice 2023-24, BT table sur une croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA sur une base pro forma, ainsi que sur un free cash-flow normalisé d'un à 1,2 milliard, à comparer à un FCF normalisé de 1,3 milliard engrangé sur l'exercice écoulé.





Valeurs associées BT GROUP LSE -7.56%